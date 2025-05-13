Cip Sürücüsü Tutuklandı, Polis Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ Malkara’da ‘dur’ ihtarına uymayan bir cip sürücüsü, polis memuruna çarptı. Olay, Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi D-110 karayolu üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bu olayda, bölge trafik ekipleri uygulama yaparken 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi.

KAZA VE KAÇIŞ

E.A. yönetimindeki cip, ‘dur’ ihtarına uymayarak görevdeki polis memuru R.B.’ye çarptı ve kaçmaya başladı. Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, cipin tarlaya devrilmesi sonucu kaza yaptı. Yaralı olarak olay yerinden uzaklaşan E.A., yaklaşık 5 saat süren bir arama çalışmasının ardından Çanakkale otoyolu altındaki menfezde jandarma ekiplerince yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANININ KAMERAYA YANSIMASI

Olay esnasında yaşananlar, araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memurunun tedavisi daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde devam etti.