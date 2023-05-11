Çipli ehliyetler geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin bu yıl çipli yapılacağını ve kimliklerin de ehliyetlere yüklenebileceğini söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çok başarılı projelere imza attığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih’te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade eden Soylu, “Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz” diye konuştu.

Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.

“7 yıldır gece gündüz çalışıyoruz”

Daha sonra Eminönü Meydanı’na gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmediğini, tam bağımsızlık yolunda da hep beraber adım atıldığını söyledi.

Soylu, 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti.

“Nerede yattığımı, nerede kalktığımı bilmiyorum. Bazen bir deprem bölgesindeyim. Bazen bir terör operasyonundayım. Benim yatağım evimin yatağı olmadı. Hem Tayyip Erdoğan’ın yüzünü kara çıkarmamak hem de bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için 7 yıldır gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şimdi sizden bir tek şey istiyorum. Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın, Tayyip Erdoğan size emanetimizdir.”

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.