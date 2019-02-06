Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek Yunanistan Başbakanı Çipras, İstanbul’da Ayasofya’yı ziyaret etti.

İlk ziyaretini Ayasofya’ya gerçekleştiren Çipras ve beraberindeki heyete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Çipras, Ayasofya’da sorular üzerine “Burada olduğumdan dolayı mutluyum” dedi.

Aleksis Çipras’a sanat tarihi uzmanı Yasemin Aktürk müzenin tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Yunanistan Başbakanı, müzeyi günde kaç kişinin ziyaret ettiğini sordu, mozaiklerin orijinal olup olmadığını ve figürlerin anlamlarını merak etti.

İbrahim Kalın da Çipras’a, Osmanlı’nın verdiği hizmetlerden bahsetti. Yunanistan Başbakanı daha sonra Heybeliada Ruhban Okulu’na gitmek için Kabataş İskelesi’ne hareket etti.

Ayasofya ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Çipras’ın akşam saatlerinde ise Yunanistan Başkonsolosluğu’nda İstanbul’da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

NTV