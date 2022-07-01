Çipras: Ben olsaydım Madrid’den yaya dönerdim

Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’ne dair açıklama yaptı.

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, “Başbakan ben olsaydım Madrid’den yaya dönerdim” dedi.

OPEN TV’ye konuşan Çipras, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’ni Yunanistan’ın dış politikası çerçevesinde değerlendirdi.

Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olduğuna ilişkin açıklamaları sert dille eleştirerek, “Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın Rodos, Sakız ve Midilli’nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

Çipras, silahlanmanın maliyetine dikkati çekti

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yenilgiden yenilgiye koşan tehlikeli bir dış politika izlediğini belirten Çipras, Yunanistan’ın ABD’den F-35 almak için resmi başvuruda bulunmasına ilişkin, “(Miçotakis), her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma (programı) açıklıyor.” dedi.

Çipras, Yunanistan’ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizi hatırlatarak, silahlanmanın maliyeti konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Miçotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendiren Çipras, “Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16’ların satışı değil, (Türkiye’ye verilen) topyekun destek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Başbakan ben olsaydım Madrid’den yaya dönerdim”

Çipras, zirveye ve Türkiye’nin Ege’deki turizm kampanyasında kullandığı “TurkAegean” tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine ilişkin şunları kaydetti:

“Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid’de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda ‘TurkAegean’ tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid’den yaya dönerdim.”

“AB, uçuruma ilerleyen uyurgezer”

Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusunda izlediği politikayı da eleştiren Çipras, AB için “uçuruma ilerleyen uyurgezer” tanımını kullandı.

Çipras, Rusya’ya uygulanan yaptırımların AB’yi zor duruma soktuğunu belirterek, “Savaş devam ederse karneyle elektrik tehlikesiyle karşılaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Miçotakis hükümetinin ekonomiyi de iyi yönetemediğine ve dış politikada ülkeyi tehlikeye sürüklediğine işaret eden Çipras, “Miçotakis, muhtemelen eylül ayında seçim planlıyor” dedi.