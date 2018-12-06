Çipras, Rusya’dan TürkAkımı’nı istiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Çipras’ın ziyaretinde gündem maddelerinden biri TürkAkımı’nın Avrupa ayağının ülkesinden geçmesi.

Yunanistan ve Rusya arasında diplomat kriziyle gerilen ilişkilerin, iki ülke liderlerinin Moskova’da bir araya gelmesiyle yeni bir yola girmesi hedeflenirken Atina, TürkAkım projesinin Yunanistan üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştırılması talebini de masaya getirecek. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yarın gerçekleşecek Moskova ziyaretinin gündeminde, Yunanistan’ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı almasının ardından durma noktasına gelen ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ticari ilişkiler bulunuyor.

Ayrıca, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım boru hattı projesinin, yarınki görüşmede masada yer alacak en önemli gündem konuları arasında olması bekleniyor.

TRT