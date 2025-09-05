Çipras, Savunma Harcamalarını Eleştirdi

ÖNEMLİ ELEŞTİRİLER

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, son altı yılda Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin 20 milyar avronun üzerinde silah harcaması yaptığını, buna karşın ulusal savunma sanayisine hiçbir katkı sağlamadığını ifade etti. 5’incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi’nde konuşan Çipras, ülkenin savunma, dış politika ve ekonomi politikaları hakkında eleştirilerde bulundu.

ULUSAL SAVUNMA SANAYİSİ ÜZERİNE ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Çipras, ulusal savunma sanayisinin yeniden yapılandırılmasının öncelikli bir konu olması gerektiğini savundu. Yunanistan’ın Avrupa ile Asya ve Afrika arasında enerji ve ticaret merkezi haline gelmesi, ayrıca Hindistan, Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin de önemine dikkat çekti. Çipras, Balkanlar ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Yunanistan’ın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini, “Maalesef bugün bundan uzağız.” diyerek vurguladı.

EKONOMİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Çipras, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirerek sosyal adaletsizlik ve yolsuzluğun ülkenin kurumsal yapısını zayıflattığını dile getirdi. Hükümetin uyguladığı politikaların ülkeyi çıkmaza sürüklediğini öne süren Çipras, mevcut ekonomik modelin orta sınıfı ve dar gelirli kesimleri daha fazla zayıflattığını belirtti. Eski başbakan, “Rotayı değiştirmezsek kayalıklara sürükleniyoruz.” ifadesini kullandı.