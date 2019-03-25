Çipras’ın Türk jeti iddiasına yanıt

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türk jetlerinin tacizde bulunduğu iddiasına ilk cevap geldi.

Güvenlik kaynakları, Ege’de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir” denildi.

TRT