Çipras’tan Erdoğan yorumu

Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklama yaptı.

Yunanistan’ın eski başbakanı Aleksis Çipras, son dönemde Türkiye ile artan gerginliğe değinerek, Atina-Ankara hattında iletişim kanallarının kesilmesinden endişelendiğini belirtti. “Erdoğan her zaman Erdoğan’dır” diyen Çipras, “Biz en zor anlarda bile iletişim kanallarını açık tutmak için çok çalıştık. Bu sayede en kötüsünü engelledik. Ancak şu anki durumda iletişim kanallarının kapandığını söylemek mümkün ve bu durum beni endişelendiriyor” dedi.

Yunan hükümetinin son dönemde attığı provokatif adımlar sonrası gerilen Ankara- Atina hattına dair bir açıklama da eski Yunanistan başbakanı, mevcut ana muhalefet lideri Aleksis Çipras’tan geldi. Çipras, Türkiye konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Muhalefet lideri ve SYRIZA partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu EURACTIV’e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Çipras, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı Türkiye’nin uluslararası rolünün yükselmesinden endişe ettiğimi ve aynı zamanda Ege Denizi’nde yaşanan krizden dolayı da Atina-Ankara hattında iletişim kanallarının kesilmesinden korktuğunu belirtti.

“ERDOĞAN HER ZAMAN ERDOĞAN OLMUŞTUR”

4,5 yıl süren başbakanlık sürecinde defalarca kez Erdoğan’la görüştüğünü ve bunların bazılarının zor geçtiğini belirten Çipras, “Şunu söylemeliyim ki Erdoğan her zaman Erdoğan olmuştur. Son aylarda da bunu görüyoruz. O değişmedi” dedi.

En zor anlarda bile iletişim kanallarını açık tutmak için çok çalıştıklarını ve bu sayede en kötüsünü engellediklerini söyleyen Çipras, “Ancak şu anki durumda iletişim kanallarının kapandığını söylemek mümkün ve bu durum beni endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

“MİÇOTAKİS ‘SAKİN BİR YAZ’ SİNYALİ VERMİŞTİ”

Kendisine yöneltilen “Bu konuda sorumluluk kimde?” sorusuna cevap veren ve Ankara’yı suçlu gördüğünü belirten Çipras, aynı zamanda Miçotakis hükümetini de eleştirdi.

Çipras, şu ifadeleri kullandı: “Gerilimi yükselten Türkiye olsa da Yunan hükümetinin iletişim kanallarını açık tutmayı ihmal ettiğini düşünüyorum. Başbakan Miçotakis, mart ayı sonunda İstanbul’a giderek sakin bir yaz geçireceğimizin sinyallerini vermişti. Ancak şu anki duruma bakıldığında pek öyle gözükmüyor.”

“GERİLİM ERDOĞAN’IN İŞİNE YARAR”

Çipras ayrıca, Türkiye’nin yakın bir gelecekte seçime gideceğini hatırlatarak; Atina ve Ankara arasında yaşanan söz konusu gerilimin Erdoğan’ın işine yarayacağını belirtti.