Çipras’tan laiklik açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, laiklik konusuna değindi ve ülkesinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanının geldiği öğrendi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Anayasa değişikliği planlarına ilişkin, “Yunan devletinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi” dedi.

Çipras, partisi SYRIZA’nın genel kurulunda yaptığı konuşmada, Ortodoks Kilisesi ve devlet arasındaki ilişkilerin belirlenmesine ilişkin Anayasa değişikliği planlarını anlattı.

Vatandaşların daha fazla demokratikleşme yoluyla siyasal sisteme yeniden güvenmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Çipras, “Ülkenin yeni bir sayfa açtığı bir dönemde, daha radikal daha ezber bozan adımlar atmanın zamanı” diye konuştu.

Çipras, Anayasa reformuna ilişkin 2016 yazından bu yana kurulan ulusal komite aracılığıyla bu konudaki teklif ve fikirlerin değerlendirildiğini belirterek “Sanıyorum, devlet, siyaset dünyası, vatandaşlar, kilise ve inananlar da bu ilişkilerin rasyonelleşmesini kabul edecek gerekli mantık ve hassasiyete ulaştıran bir olgunluğa erişmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“DİNİ TARAFSIZLIK BELİRLENMELİ”

Kilise ve devlet ilişkilerinde yeni bir döneme geçilmesi için geniş çaplı bir uzlaşının bulunduğunu söyleyen Çipras, “Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Ortodoks Kilisesi’nin de bunu uygun bulacağını, Anayasa’nın modernleşmesi ve liberalleşmesi için bunun önemli bir adım teşkil edeceğini kaydederek “Biz bu diyaloğa bu anlayışla yaklaşıyoruz ki zaten karşılıklı saygı içinde bulunduğumuz Başpiskopos İeronimos da bu konuda hemfikirdir” şeklinde konuştu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Yunanistan’da daha önce de birçok kez gündeme gelen bu tartışma kapsamında, Ortodoksluğun devletin resmi dini olarak kalıp kalmayacağı soru işareti oluşturuyor. Anayasa reformu çerçevesinde din işlerinin yanı sıra demokratik sistemin iyileştirilmesi ve hükümet üyelerinin dokunulmazlıkları gibi konular da ele alınıyor.

Başbakan Çipras, meclisteki diğer parti liderlerine mektup göndererek Anayasa değişikliğine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmelerini talep etmişti.

Bazı muhalefet partileri ise Çipras’ın bu adımını “gündem değiştirmeye çalışmak” şeklinde yorumlamıştı.

NTV