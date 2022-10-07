Çipras’tan skandal çağrı: Türkiye’ye karşı yaptırım uygulayın

Yunanistan’ın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras, Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

Yunanistan’nın eski başbakanı şimdilerde ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri olan Aleksis Çipras, Avrupa Birliği’ne skandal bir çağrı yaptı. Çipras, Yunanistan’ın egemenliğini “tehdit eden” Türkiye’ye karşı yaptırımların hazırlanmasını istedi.

Yunanistan’daki ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşme gerçekleştirdi. Halefi Miçotakis’ten sonra Çipras da Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet edip skandal bir istekte bulundu.

Türkiye’nin saldırganlığını kontrol altında tutmak için AB’nin sözle değil eylemle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Çipras, “Türkiye, Yunanistan’ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı” dedi.

PRAG’DA YENİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Burada Yunanistan ile alakalı da konuşan veren Erdoğan, “bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını yineledi. Erdoğan Miçotakis’le ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.