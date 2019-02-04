Çipras’tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

“Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor”

Çipras, Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı.” dedi.

TRT