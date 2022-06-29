Çipras’tan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Yunanistan’ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Türkiye politikasının endişe verici olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın 3. ülkelerin satranç masasındaki piyona dönüştüğünü savunan Çipras, Ankara ile iletişim kanallarının kapalı olmasından endişe ettiğini söyledi.

Eski Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan’ın 3. ülkelerin satranç masasındaki piyona dönüştüğünü savundu. Yunan lider Kiriakos Miçotakis’in Türkiye politikasını sert bir dille eleştirdi.

Çipras haber sitesi Euro Active’e konuştu. Atina’nın Ankara’ya yönelik politikalarını hedef alan eski Başbakan, “4.5 yıl Başbakanlık yaptım. Türkiye ile Erdoğan ile zor anlarımız oldu. Erdoğan hep aynı Erdoğan. Son aylarda değişmedi. Başbakanlığım dönemimde en zor anlarda bile iletişim kanalları açıktı. Bu kanalların bugün kapalı olmasından endişeliyim. Çünkü tesadüfi bir kaza gerginliğin daha da tırmanmasına hatta istenmez bir olaya yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

Halefi Miçotakis’i eleştiren Çipras, “Miçotakis 3 ay önce İstanbul’a gittiğinde sakin bir yaz yaşayacağımızı söylemişti. Ancak 15 günde Türk-Yunan ilişkilerinde en büyük gerginlikle karşı karşıyayız. Bunu tuhaf buluyorum. Miçotakis’in ya ciddi bir dış politikası yok ya da bizim bilmediğimiz başka bir şeyler var.” diye konuştu.