Cipslerde Akrilamid Tespit Edildi!

BELÇİKA GIDA GÜVENLİĞİ KURUMU’NDAN ACİL RAF TOPLATMA

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), 2 Haziran 2025 tarihinde Carrefour mağazalarında satılan “Chips Sticks Paprika Aromalı” cipslerin yüksek oranlarda akrilamid içermesi sebebiyle acilen raflardan toplandığını duyurdu. Akrilamid, kanserojen özelliğiyle bilinen bir madde olarak halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının durdurulmasına neden oldu. FAVV, “Söz konusu cipslerde tespit edilen akrilamid seviyesi, gıda güvenliği standartlarını aşmaktadır. Tüketicilerin bu ürünleri tüketmemesi, satın almış olanların ise iade etmesi veya imha etmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. Kurum, marketler ve distribütörlere ürünlerin derhal geri çekilmesi talimatını verdi.

Akrilamid Hakkında Bilgi

Akrilamid, beyaz, kokusuz ve kristal yapıda bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, 120°C ve üzerindeki sıcaklıklarda pişirilen nişasta bazlı gıdalarda, özellikle kızartma, fırınlama veya kavurma işlemleri sırasında, gıdalardaki şekerler ve asparagin amino asidinin Maillard reaksiyonu ile oluşuyor. Patates cipsi, kızarmış patates, kahve, ekmek ve kahvaltılık gevrekler gibi birçok gıda akrilamid içerebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), akrilamidi 2A sınıfında (insanlar için muhtemel kanserojen) olarak sınıflandırmıştır. Yapılan hayvan deneylerinde, yüksek dozda akrilamid alımının akciğer, böbrek üstü bezleri, tiroid ve meme gibi organlarda tümör oluşumunu tetiklediği gözlemlenmiştir. Ancak, insandaki bu etkinin kesinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.