“Çırak Bulamayan Oto Tamircileri Sorun Yaşıyor”

ELEMAN EKSİKLİĞİ VE SORUNLAR

Oto tamiri sektöründe kalifiye eleman eksikliği artarak devam ediyor. Ustalar, işlerini devredecek çırak bulmakta zorluk yaşıyor. Türkiye’de oto tamiri sektöründe iş gücü sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Mesleğin ustaları, çırak ve kalfa sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor. İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini ve sanayideki nitelikli eleman eksikliğinin Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ailelerin çocuklarını daha rahat bir hayat düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmelerinin büyük bir hata olduğunu vurguluyor. Keskin, “Gelir seviyesinde mavi yakalılar, beyaz yakalıları geride bırakıyor.” ifadelerini kullanıyor. Meslekte ustalığın önemine dikkat çeken Keskin, “Büyük sanayileri bile sahipleri değil, ustalar yönetir.” diyor.

MESLEK LİSELERİNE İHTİYAÇ

Keskin, geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra devam etmeyecekse çıraklığa verildiğini hatırlatıyor. Ancak mevcut eğitim sisteminde 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında sona ermesi, sektörlere ara eleman yetiştirilmesinin önünü kapatıyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için meslek okullarının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, “Meslek okullarının çoğalması, bu işin önünün açılması lazım.” diyor. Otomotiv sektörünün önemine değinen Keskin, yabancı ülkelerden gelen çocukların buralarda çıraklık yaptığını belirtiyor ve “Yarın bu meslekler elimizden giderse yazık olur.” diye ekliyor.

EĞİTİM SİSTEMİNE YENİLİK

Maslak’taki İstanbul Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde ustalık yapan Rasim Çekerekli, 45 yıldır oto tamiri sektöründe olduğunu ve 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından 18 yaşındaki bireyleri mesleğe kazandırmanın zor olduğunu söylüyor. Kaliteli eleman yetiştirmek için meslek liselerine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Çekerekli, “Onlarca üniversite mezunu işsiz, bizim meslekte yetişen yok.” diyor. Meslek liselerinde yapılan düzenlemelerle birlikte öğrencilerin bir gün okula gittiğini, kalan 4 günde atölyelerde çalıştıklarını ifade eden Çekerekli, öğrencilere hem pratik hem teorik bilgi verildiğini belirtiyor. Çekerekli, “Okul bittiğinde liseden diploma ve ustalık belgesi alıyor.” ifadesini kullanıyor.

GENÇLERİN YATIRIMI

Otomotiv sektöründeki her alanda çırak bulunamadığına dikkat çeken Çekerekli, “Herkes masa başı müdürlüğü istiyor, fakat 85 milyonluk ülkede sanatkarların elinde gelecek var.” diyor. Kendi 3 oğlundan birinin otomotiv mezunu olduğunu ancak onlarla çalışmadığını belirten Çekerekli, mesleğin cazibesini gençlerin anlatması gerektiğini ifade ediyor. İleriye dönük eleman eksikliğinin sorun yaratacağını vurgulayan Çekerekli, “Bu gidişle 10 yıl sonra arabanızı tamir edecek usta bile bulamayacaksınız.” diye konuşuyor.

SANAYİ VE YETİŞEN USTALAR

Kaportacılık yapan İhsan Tanrıverdi, 45 yıllık deneyimiyle, usta sayısının giderek azaldığını belirtiyor. Mesleğe 1982 yılında başlayan Erdal Özdağlar, günümüzde çırakların cep telefonlarına fazla zaman ayırarak iş öğrenme şansını kaybettiklerini söylemektedir. Usta Cemal Şahin, mesleğe gereken değerin verilmediğini öne sürüyor. Ayhan Zaglı, 45 yıllık usta olarak, her dükkanda çırak bulunamamasını ve mesleğe olan ilginin azaldığını aktarıyor. Yetişen sanatkar sayısının gün geçtikçe düştüğünü belirten Zaglı, “Eskiden her sanayide 5 yılda bir 100 sanatkar çıkardı. Şimdi bir tane çırak bulamazsınız.” diye konuşuyor.