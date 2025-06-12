Circle, USDC’yi World’de Tanıttı

CIRCLE’A GÖRE USDC ARTIK WORLD’DE CANLI

Stablecoin ihraççısı Circle, yaptığı duyuruda USDC’nin OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kripto projesi World’de aktif olduğunu belirtti. Bu karar, her iki Blockchain projesinin de ABD’de önemli ilerlemeler kaydetmesinin akabinde alındı. Circle, geçen hafta New York Menkul Kıymetler Borsası’nda, hisselerinin beklenen halka arz müzakereleri sayesinde erken işlemlerde değer kazanmaya başladığını duyurdu.

WORLD’DE KÖPRÜLEN USDC YEREL OLDU

World, yaptığı açıklamada “World’de yaklaşık iki milyon insan zaten World App cüzdanlarında köprülenmiş USDC’ye sahipti.” ifadesini kullandı ve bu cüzdanların şimdi doğrudan Circle tarafından sağlanan yerel USDC’ye yükseltildiğini ekledi. 160’tan fazla ülkede 27 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan World, benzersiz bir şekilde küresel ölçekte dağıtım gerçekleştirdiğini vurguladı.

CCTP V2 TEKNOLOJİSİ DEVREDE

Circle, ayrıca CCTP V2 isimli zincirler arası transfer protokolünün World Blockchain ağında aktif olduğunu bildirdi. Bu teknoloji, desteklenen zincirler arasında USDC transferini daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirecek. Böylece geliştiriciler, işletmeler ve kullanıcılar, fon transferlerini kolaylaştırarak DeFi birleştirilebilirliğinden tam anlamıyla yararlanabilecekler.

WORLD’ÜN AMERİKA’DA BAŞLANGICI

World, yakın zamanda Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco dahil olmak üzere altı Amerikan şehrinde hizmet vermeye başladı. World ID’ye kaydolan kullanıcılar, doğrulama süreci için iris taramasından geçerek WLD tokenları kazanıyor. Projenin temel prensibi, yapay zeka odaklı internette insanların botlardan ayırt edilebilmesini sağlayan bir altyapı inşa etmektir. World ayrıca, kullanıcıların WLD tokenları ve diğer dijital varlıklarıyla ürün ve hizmetler için ödeme yapmalarına imkân tanıyacak bir Visa kartı çıkarma planını da taşıyor. ABD lansmanını desteklemek amacıyla World, geçen ay proje yatırımcıları Andreessen Horowitz ve Bain Capital Crypto’ya 135 milyon dolar değerinde WLD tokenı satışı gerçekleştirdi.