Cirebon’da Heyelan, Arama Kurtarma Sürüyor

HEYELANDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

CİREBON, 30 Mayıs — Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon kentine ait Bobos köyünde yaşanan heyelandan sonra arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cep telefonuyla çekilen bir fotoğrafta, bölgedeki ekskavatörlerin arama kurtarma faaliyetleri yürüttüğü net bir şekilde görülüyor. Olay, 30 Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi.

OLAYDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Batı Cava’daki taş ocağında meydana gelen heyelan sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı. Yerel yetkililer, hala 3 kişinin kayıp olduğunu ve onlara ulaşılamadığını belirtti. Çalışmaların hızlandırılması için ekiplerin her an sahada etkili bir şekilde görev yaparak kurtarma çalışmalarını sürdüreceği bildiriliyor.