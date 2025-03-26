Çiriş Otu Tezgahlarda Yerini Aldı

DOĞADA YETİŞEN ŞİFA KAYNAĞI

Elazığ’da doğal olarak kendiliğinden yetişen ve birçok şifalı özellikleri bulunan çiriş otu, pazarlardaki yerini almaya başladı. Dağların yüksek kesimlerinde yetişen bu bitki, kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanıyor. Toplanan çiriş otları, kent merkezindeki manavlar ve seyyar satıcılar tarafından satışa sunuluyor. Çiriş otu, sadece mutfaklarda değil, şeker, tansiyon ve kanser gibi sağlık sorunlarına da iyi geliyor. Birçok pazarcı için önemli bir geçim kaynağı olan çiriş otunun kilogramı ise 100 liradan satılıyor.

UZUN YILLARDIR SATICILIK YAPIYOR

30 yıldır çiriş otu sattığını belirten Zülfü Güngör, “Çiriş otu 3 gündür Elazığ’a geldi. Daha önce vatandaşlar çok soruyordu, şimdi tezgahlarda yerini aldı. Faydalı olduğu için vatandaşlar sürekli çiriş otunun gelip gelmediğini soruyor. Çiriş otu doğada kendiliğinden yetişiyor. Herkes getiremez çiriş otunu. Biz bunları Tunceli’nin Ovacık dağlarından getirtiyoruz. Çiriş otunun kilogramı 100 liraya satılıyor. Haziran ayına kadar satışı devam edecektir. Çiriş otu bağırsak hastalığının ilacıdır. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor zaten. Çiriş otu doğal antibiyotiktir.” dedi.