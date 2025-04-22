Ciritte Kalp Krizi, Sporcu Hayatını Kaybetti

SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’da gerçekleşen bir cirit dostluk maçında, at üzerinde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti. Şehirde, resmi müsabakaların dışında köylerde düzenlenen cirit karşılaşmaları hafta sonları aktif olarak sürüyor. Baharın gelmesiyle birlikte birçok sahada ciritçiler mücadele ediyor ve bunlardan birisi de Uzunyayla Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

DOSTLUK MAÇI SIRASINDA OLAY YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi’ndeki cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında bir dostluk maçı yapıldı. Maçın ikinci yarısında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 45 yaşındaki Adem Geyik, atı üzerinde ani bir rahatsızlık geçirerek yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Geyik, köylüler tarafından hastaneye kaldırılmaya çalışılırken, yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

Adem Geyik, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldığında, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geyik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cirit sporuna olan tutkusuyla tanınan ve camiada sevilen Adem Geyik’in daha önce arkadaşlarıyla bir araya geldiği ve görüntü kaydeden şahsın, “Sizi çekeyim hatıra saklayayım. Öldüğünüzde hatırlarlar” dediği dikkat çekti.