Ciro Immobile, Hatayspor Maçından Sonra Açıklama Yaptı

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ SONU ANALİZİ

Beşiktaş’ın deneyimli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında 5-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ligin son dönemine dikkat çeken Rossi, “Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir mentalite gösterdik. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama sezonun son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GOLLERİN ÖNEMİ

Attığı gollerin kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Immobile, “Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum” dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIK

İtalyan oyuncu, Fenerbahçe derbisi için özel bir hazırlık içinde olduklarını belirtti. “Bu sezon en iyi maçlarımızı büyük rakiplere karşı oynadık. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli olacak. Kazanmak bizim için değerli. Önümüzde 9 gün var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız” şeklinde konuştu.