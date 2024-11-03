Ciro Immobile’nin Sağlık Durumu Açıklandı

KARŞILAŞMA ANALİZİ

Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı oynadığı maçta 3-1’lik bir yenilgi aldı. Bu karşılaşmanın dikkat çeken noktalarından biri, siyah-beyazlıların forveti Ciro Immobile’nin sağlık durumu oldu. Maçın ilk yarısında sağ uyluk arka kısmında ağrı hissettiği için oyundan alınmak zorunda kalan Immobile’nin durumu hakkında Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı.

Yapılan resmi açıklamada, “Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” bilgisi paylaşıldı.

Beşiktaş, yaşanan bu gelişmelerle birlikte takımın gol gücünün nasıl etkileneceğini merakla bekliyor. Ciro Immobile’nin durumunun ne zaman düzeleceği ve sahalara dönüş tarihi, futbolseverler tarafından takip ediliyor.