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Spor

Ciro Immobile’nin Sakatlığına Dair Açıklama

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MAÇ SONRASI SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Siyah beyazlı takım, İtalyan futbolcunun uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama bulunduğunu açıkladı.

HASTANEDE YAPILAN TETKİKLER

Beşiktaş’tan gelen açıklamada, “Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

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