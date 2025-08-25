Haberler

Ciro Immobile, Sakatlanarak 8 Hafta Uzak

CIRO IMMOBILE’IN SAKATLIĞI

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyip sözleşmesi feshedilen Ciro Immobile, Serie A’da Bologna ile anlaşma sağladı. Yeni takımıyla oynadığı ilk maçta talihsiz bir şekilde sakatlık yaşadı. Serie A’nın ilk haftasında Roma ile karşılaşan Bologna’nın kadrosunda yer alan Immobile, karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

SAKATLIĞININ DETAYLARI

35 yaşındaki İtalyan golcü, maçın 29. dakikasında sakatlanarak oyunu sürdüremedi. Sağ bacağını tutarak acıyla yere yığılan Immobile’nin durumu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Sky İtalia’ya göre; sakatlığı bulunan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş’la Süper Lig’de 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asistle etkileyici bir performans sergilemişti. Immobile’nin yeni takımı Bologna’da bu sakatlığın ardından nasıl bir dönem geçireceği merak ediliyor.

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

