Ciro Immobile, Sakatlanarak 8 Hafta Uzak

CIRO IMMOBILE’IN SAKATLIĞI

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyip sözleşmesi feshedilen Ciro Immobile, Serie A’da Bologna ile anlaşma sağladı. Yeni takımıyla oynadığı ilk maçta talihsiz bir şekilde sakatlık yaşadı. Serie A’nın ilk haftasında Roma ile karşılaşan Bologna’nın kadrosunda yer alan Immobile, karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

SAKATLIĞININ DETAYLARI

35 yaşındaki İtalyan golcü, maçın 29. dakikasında sakatlanarak oyunu sürdüremedi. Sağ bacağını tutarak acıyla yere yığılan Immobile’nin durumu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Sky İtalia’ya göre; sakatlığı bulunan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş’la Süper Lig’de 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 15 gol ve 4 asistle etkileyici bir performans sergilemişti. Immobile’nin yeni takımı Bologna’da bu sakatlığın ardından nasıl bir dönem geçireceği merak ediliyor.