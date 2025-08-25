CİSAD Ekibi, Zirveye Ulaşmayı Başardı

CİSAD EKİBİ ZİRVEYE ULAŞTI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde CİSAD ekibi, 22 kişilik sporcu grubuyla birlikte 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Reşko Zirvesi’ne başarılı bir tırmanış yaptı. Tırmanış sırasında kas kilitlenmesi yaşayan kadın dağcı, ekip arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Gıyasettin Tatlı rehberliğinde Horgedim Yaylası’ndan başlayan tırmanış, gece saat 01.00’de hazırlıkların tamamlanmasıyla 02.00’de zirve yürüyüşüne geçiş yapıldı. Yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çıkışın sonucunda tüm ekip zirveye ulaştı.

İniş sırasında 3 bin 950 metre rakımında kas kilitlenmesi yaşayan bir kadın sporcu, ilerleyemez hale geldi. Rehber Gıyasettin Tatlı ve sporculardan Yasin Aşkan, sporcuyu zaman zaman omuzlarında taşıyarak 3 bin 400 metreye kadar indirmeyi başardı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. “Sporcunun soğuk nedeniyle kas kilitlenmesi yaşadı, sıcak uygulama ve gıda takviyesi yapılması yönünde talimat verdim,” dedi. Sporcu, bal şerbeti içtikten sonra sağlık durumunun toparlandığını iletti.

Ekip, Horgedim Yaylası’na vardığında Yüksekova’da tüm hazırlıkların tamamlandığını ve araç ile katırların hazır bekletildiğini bildirdi. Yaylada geceyi geçiren ekip, sabah saatlerinde inişe geçti. Ancak sporcu, Serpel Yaylası’nda tekrar rahatsızlanınca katırla taşınarak güvenle Yüksekova’ya ulaştırıldı. Kurtarma sürecine CİSAD ekibinden Gıyasettin Tatlı, Yasin Aşkan ve Hüseyin Kurt aktif şekilde katıldı. Profesyonellikleri ve özverileri ile sporcunun güvenli iniş sağlamada büyük katkıda bulundular.

TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, süreci Yüksekova’da yakından takip ettiğini belirtti. “CİSAD ekibini gösterdikleri duyarlılık ve profesyonellikten ötürü kutluyorum,” dedi. Ekip, bu tür zorlu tırmanışlarda başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.