Bakan: O haberleri duysanız kanınız donar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamasında dağlarda 700 terörist kaldığını söyledi.

Bakan Soylu, “Elimizde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar” dedi.

Memleketi Trabzon ‘da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençliğimiz Geleceğimiz’ adı verilen kahvaltı programında gençlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu flaş bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Bakan Soylu, açıklamasına şu şekilde başladı: “Siyaset, politik bir duruş gerektirir. Ülkenizin geleceğini, dünyadaki gelişen dış politika anlayışına, haksızlıklara, usulsüzlüklere ve sürekli dünyayı bir tarafa itmeye çalışanlara karşı nasıl bir duruş göstereceğinizi siyaset belirler. Bu bir karakter oluşturur. Bu karakter ülkemizin, yarınlarımızın, dünyanın kendi adına gelişimine de etki koyar. Eğer ileriniz doğru yapılıyorsa, duruşunuz, dış politika, içerideki hizmetler, geleceğinize yönelik hedefler, idealler doğruysa, toplumumuzu, milletimizi yanlış yere sevk etmeye ve onları farklı bir anlayışa itmeye çalışanlara karşı mahalle baskısından çekinmeyip, doğru duruşunuzu eğer ortaya koyabiliyorsanız, aslında bir karakter de oluşturuyorsunuz demektir. Dünyayı iyi tanımamız, tarihi iyi bilmemiz, coğrafyanızın özelliklerini, ülkemizin fırsatlarını, avantajını dezavantajını iyi bilmeniz gerekir. Biz Norveç, İsveç, Almanya, Güney Kore, Japonya değiliz. Biz herkesin gözü olduğu ve siyaset adına, kararlı duruş adına bir fikir ortaya koymamız lazım gelen dünyanın en kıymetli coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafya, nesiller arası kopuşa müsaade etmez. Keşkelerimizi bugün bir daha yaşamamak için çok çalışıyoruz, hep birlikte bu cennet vatanı daha ileri götürme konusunda adım atıyoruz. Bunları yaparken elbette politik duruşumuzun kararlı, karakterli, eserlerinizde aynı olmalı.” DÜNYANIN EN BÜYÜK YAKALAMALARI Uyuşturucuyla mücadele meselesi hakkında konuşan Bakan Soylu, “Bugün bambaşka bir tablodayız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye’nin bugünkü geldiği noktası bizim için hayalin ötesindeydi. Türkiye hayalin ötesinde olan bir anlayışın içine girdi. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü için büyük mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucuyla birlikte avlamaya çalışanlara ‘buyurun avlayın mı’ diyeceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken tedbir elbette alacağız. 2015 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 560, 2016’da 920, 2017 yılında 941. Sayın Cumhurbaşkanımıza koştuk ‘tedbir almalıyız’ dedik. ‘Her şeyi yapacaksınız’ diye talimat verdi. Topyekun mücadele başlattık. Bugün Aralık ayı harici 2018’de 491. Demek ki tedbir alınca oluyor. Son iki ayda dünyanın en büyük ve tarihimizin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. 7 ton esrar, bin 250 kilo eroin. Geçen yıl toplam bin 700 kilo kokain yakalamıştık. Bu yılın ilk başında bin 600 kilo kokain yakaladık. Yeter ki işinizde samimiyetiyle gayret gösterin. Yardım eden Allah’tır. Terörle mücadele ediyoruz” dedi.

TRT