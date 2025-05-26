Citi, 3 Aylık Altın Tahminini Artırdı

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik tarife tehditleri sonrasında geçen haftayı yüzde 4,82 artışla 3 bin 357 dolardan kapattı. Haftanın ilk işlem gününde ise Trump’ın tarife erteleme kararı ile ons altın yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 348 dolardan işlem görmeye başladı. Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişiklikler ve artan küresel gerilimler, altın fiyatlarında yeni rekor beklentilerini gündeme getiriyor.

CİTİ’DEN YENİ REKOR BEKLENTİSİ

ABD’nin büyük bankalarından Citi, Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişimler ve küresel gerilimler bağlamında altın fiyatlarına dair kısa vadeli tahminini yukarı yönlü güncelledi. Citi, ons altının önümüzdeki üç ay içinde yeniden rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Banka, bu dönemde ons altının 3 bin 500 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ

Citi, değerli metaller üzerine olan tahminlerini de sürdürüyor. Banka, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde belirliyor.

TÜRKİYE’DEKİ ETKİLER

Ons altındaki değişim, Türkiye’deki altın fiyatlarını da etkiliyor. Eğer ons altın 3 bin 500 dolar seviyesine ulaşır ve dolar kuru 40 lira olur ise, gram altının 4 bin 502 lira olması bekleniyor. Şu anda gram altın 4 bin 176 liradan işlem görmekte.