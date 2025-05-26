Citi, Altın Fiyatı Tahminini Artırdı

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik tarife tehditleri sonrasında geçen haftayı yüzde 4,82 artışla 3 bin 357 dolardan kapattı. Avrupa Birliği üzerine yapılan tarife ertelemesinin ardından haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 0,3 oranında düşüşle 3 bin 348 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ani ticaret politikası değişiklikleri ve artan küresel gerilimler, altın fiyatlarında yeni rekor beklentilerini beraberinde getiriyor.

CİTİ’DEN REKOR BEKLENTİSİ

ABD’nin büyük bankalarından Citi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki ani değişimler ve yükselen küresel gerilimler ışığında altın fiyatlarına dair kısa vadeli tahminini yukarı yönlü güncelledi. Citi, önümüzdeki üç ay içerisinde ons altının yeni bir rekor seviyesine ulaşmasını bekliyor. Banka, altının bu süreçte 3 bin 500 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

DEĞERLİ METALLERİ ETKİLEYEN TAHMİNLER

Citi, değerli metallerle ilgili pozisyonlarını korumaya devam ederken, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde tutuyor.

TÜRKİYE’DEKİ ALTIN FİYATLARINA ETKİ

Ons altındaki değişim, Türkiye’deki altın fiyatlarını da etkileyecek. Eğer ons altın için 3 bin 500 dolar tahmini gerçekleşir ve dolar kuru 40 liraya ulaşırsa, gram altının fiyatının 4 bin 502 lira olması öngörülüyor. Şu an gram altın 4 bin 176 liradan işlem görmekte.