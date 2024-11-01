“Citi Group ve BofA’dan Trump Uyarısı”

CITI GROUP VE BOFA’DAN ORTAK GÖRÜŞ

Citi Group, Trump’ın ABD seçimlerini kazanması durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel hisse senedi rallisini bir satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği çağrısı yapmıştı. BofA da bu görüşe katıldı ve yayımladığı raporda Cumhuriyetçilerin zaferi halinde enflasyonun hız kazanabileceğini, vergi indirimlerinin tartışılacağını ve göçmen kontrollerinin artacağını vurguladı.

BofA analisti Michael Hartnett, vergi indirimlerinin ardından enflasyonun yükselme riski taşıdığını belirtti. Bu durumun, faiz artırımlarına neden olabileceği üzerinde durdu. Hartnett, faiz artışlarının Borsa üzerinde satış baskısı oluşturabileceğini ifade ederek, seçim sonrası muhtemel yükselişlerin bir satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Citi ve BofA’nın raporlarında, Trump’ın seçimi kazanması durumunda vergi indirimleri haberlerinin şirket kârlarına olumlu etki edeceği beklentisi ve hisse senedi piyasalarının ilk etapta yukarı yönlü tepki vereceği öne çıkıyor. Son iki haftada Trump’un kazanacağı beklentisiyle hareket eden piyasalarda S&P 500 endeksi pozitif bir görünüm sergiledi. Ancak anketler, iki tarafın başa baş bir yarış içinde olduğunu gösteriyor.

HARRIS’İN ZAFERİ VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Hartnett, Harris’in seçimi kazanması durumunda yaşanabilecek düşüşlerin de alım fırsatı olarak değerlendirileceğini belirtti. Harris’in başkanlığı, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin devam edeceği anlamına geldiğini savundu. Wall Street’in etkili stratejisti, bu bağlamda, en uygun yatırımın Çin teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelmek olacağını ifade etti.