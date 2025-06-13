Çitlekçi, 1995’te kuruldu, başarı elde etti

ÇİTLEKÇİ MARKASININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ

1995 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da yer alan Çitlekçi, gıda sektöründeki kalitesi ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sayesinde hızlı bir başarı yakalamıştır. Birçok kişi, “Çitlekçi kimin?” sorusunu sormakta. Çitlekçi markası, kuruluşundan beri hem fiziksel mağazalarda hem de dijital platformlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor. Çitlekçi’nin sahibi kimdir? Markanın kurucusu olan Tunç ailesi, 1979 yılında başlayan kuruyemiş üretim deneyimlerini bu marka ile sektöre sunarak öncü bir rol üstleniyor.

TUNC AİLESİNİN ROLÜ VE GELECEK HEDİFLERİ

Özellikle genç kuşak yöneticilerden Abdullah Tunç, markanın vizyonunu dijitalleşme ve yaygın şubeleşme hedefleriyle birleştirerek, 2030 yılına kadar 81 ilde şube açma stratejisini yönetiyor. Çitlekçi, Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri olup Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Markanın temelleri, 1979 yılında Ekrem Tunç tarafından kurulan Tunçlar Kuruyemiş ile atılmıştır. Daha sonra 2010 yılında Abdullah Tunç’un önderliğinde Çitlekçi markası hayata geçirilmiştir.

30. YIL KUTLAMALARI VE MÜŞTERİLERİNE HEDİYE

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 1970’li yıllarda başladıkları kuruyemiş toptancılığının tecrübelerini 1995’ten beri Çitlekçi markası ile perakende sektörüne taşıdıklarını ifade etti. Bu yıl 30’uncu kuruluş yılını kutlayacaklarını vurgulayan Tunç, “Bu uzun yolculukta bizlerle beraber olan ve bizleri destekleyen müşterilerimize 30. yılımızda unutulmaz hediye vermek istedik. Bu amaçla ülkemizin gururu, ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg’u 30 müşterimize hediye edeceğiz.” dedi.

KAMPANYA DETAYLARI VE ÇEKİLİŞ SÜRECİ

Tunç, belirtilen tarihlerde her 500 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanılacağını belirterek, “Müşterilerimiz, kampanyaya Çitlekçi’nin mobil uygulamasını IOS veya Android cihazlara ücretsiz indirerek veya ‘cekilis.citlekci.com.tr’ adresinden iletişim formu doldurarak katılabilecek. Daha sonra mobil uygulama içindeki QR kodunu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkını aktive edebilecek.” şeklinde ekledi. Milli Piyango İdaresinin 24 Ocak 2025 tarih ve ‘E-40453693-255.01.02-67629’ sayılı izniyle düzenlenecek kampanyanın çekilişi, 20 Haziran’da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları, medya aracılığıyla ve ‘citlekci.com.tr’ adresinde ilan edilecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye ‘www.citlekci.com.tr’ adresinden ulaşılabilecek.