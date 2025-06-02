Çitlekçi, 30 TOGG Hediye Etti

KAMPANYANIN BAŞARISI VE KATILIMCI SAYISI

Tunçlar Holding’e bağlı olan Çitlekçi, Türkiye genelindeki şubeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği dev kampanyayı başarıyla sonuçlandırdı. Bu kampanya, toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye edilmesi ile sektörde bir ilki meydana getirdi. Çitlekçi’nin 30. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen bu özel organizasyon, ülke genelinden milyonlarca kupon toplamayı başardı. “İlk kez bu ölçekte bir marka işbirliği” olarak kayda geçen bu kampanya, müşteri odaklılık, marka iletişimi ve dijital etkileşim açısından da önemli bir örnek sundu. Kampanyanın ulaştığı kitle, sadece fiziksel mağazalarla sınırlı kalmayıp, dijital platformlarda da büyük bir etkileşim sağladı.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyaya gösterilen yoğun ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tunç, “Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÇEKİLİŞ SÜRECİ VE ETKİNLİK DETAYLARI

Kampanyanın tamamlanmasının ardından gözler çekiliş sürecine çevrildi. Çekiliş, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde, halka açık bir organizasyon olarak yapılacak. Etkinliğin adresi Çitlekçi Ankara Kule Şubesi olarak belirlenirken, çekiliş süreci Çitlekçi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Bu sayede tüm katılımcılar çekilişin her aşamasını şeffaf bir şekilde takip edebilecek.