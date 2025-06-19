Çitlekçi, 30. yılı kampanyası tamamlandı

Çitlekçi 30. Yıl Kampanyası Çekilişini Tamamladı

ÇEKİLİŞ SÜRECİNİN DETAYLARI

Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından Çitlekçi, Tunçlar Holding bünyesinde 30. yılına özel düzenlediği büyük kampanyanın çekiliş sürecini tamamladı. 13 Haziran’da Ankara Çankaya’daki Kule Şubesi’nde noter ve Milli Piyango yetkililerinin gözetiminde resmi çekiliş gerçekleştirildi. Bu çekiliş ile 30 TOGG talihlisi belirlendi.

KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ

3 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında süren kampanyaya Türkiye genelinden pek çok kişi kupon gönderdi. Fiziki mağazalar ve kampanya noktaları üzerinden toplanan kupon sayısı rekor düzeye ulaştı. Çekiliş organizasyonuna katılan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyanın yalnızca bir promosyon olmadığını, aynı zamanda 30 yıllık güven ve sadakate verilen anlamlı bir teşekkür olduğunu vurguladı.

Tunç, “Bu süreç, bize gönülden bağlı müşterilerimize olan minnettarlığımızın göstergesidir. Kampanya süreci boyunca şeffaflıktan ve eşitlikten asla taviz vermedik.” şeklinde konuştu. Kampanyaya dair tüm süreçler kayıt altına alındı ve çekiliş kamuya açık bir şekilde yapıldı. Kazanan isimler de Çitlekçi tarafından kamuoyuna duyuruldu.