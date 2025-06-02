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Çitlekçi’n İyi Gidiyor, Hediye Arttı

ÇITLEKÇİ KAMPANYASINI BAŞARIYLA TAMAMLIYOR

Tunçlar Holding’e ait olan Çitlekçi, Türkiye genelindeki şubeleriyle hizmet vererek sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. Toplam 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği bu eğlenceli kampanyayı başarıyla tamamladı. 30. yılı anısına organize edilen bu özel etkinlikte, ülke genelinden toplanan kupon sayısı milyonlara ulaştı. Bu kampanya, sektörde “ilk kez bu ölçekte bir marka işbirliği” olarak kaydedildi ve sadece müşteri odaklılık açısından değil, aynı zamanda marka iletişimi ve dijital etkileşim açısından da örnek bir etkinlik haline geldi.

MİLYONLARA ULAŞAN KATILIM

Çitlekçi’nin kampanyası, yalnızca fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da büyük bir yankı uyandırdı. Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yoğun katılım karşısındaki mutluluğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

ÇEKİLİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Kampanyanın ardından dikkatler şimdi çekiliş sürecine çevrildi. Çekiliş, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde halka açık bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik adresi ise Çitlekçi Ankara Kule Şubesi, Cevizlidere Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:22706520 Çankaya / Ankara olarak belirtildi. Ayrıca, çekiliş süreci, Çitlekçi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle tüm katılımcılar süreci şeffaf bir şekilde takip edebilecek.

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