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Çitlekçi’nin 30. Yıl Çekilişi Tamamlandı

ÇİTLEKÇİ’NİN 30. YILI KAMPANYASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan Türkiye’nin köklü kuruyemiş markası Çitlekçi, bu yıl 30. yılına özel büyük bir kampanya düzenledi. 13 Haziran tarihinde Ankara Çankaya’daki Kule Şubesi’nde, noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde yapılan resmi çekilişle 30 TOGG kazananı belirlendi. Kampanya süresi 3 Şubat ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve bu süre zarfında ülke genelinden milyonlarca kupon toplandı. Fiziki mağazalar ve kampanya noktalarında toplanan kupon sayısı, beklentilerin üzerinde rekor düzeye ulaştı.

ŞEFFAFLIK VE EŞİTLİK VURGUSU

Çekiliş organizasyonunda konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, bu kampanyanın yalnızca bir promosyon olmadığını, aynı zamanda 30 yıllık güven ve sadakate değerli bir teşekkür olduğunu ifade etti. Tunç, “Bu süreç, bize gönülden bağlı müşterilerimize olan minnettarlığımızın göstergesidir. Kampanya süreci boyunca şeffaflıktan ve eşitlikten asla taviz vermedik” dedi. Kampanyaya ilişkin tüm aşamalar kayıt altına alındı ve çekiliş, kamuya açık bir şekilde gerçekleştirildi. Kazanan isimler, Çitlekçi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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