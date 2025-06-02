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Çitlekçi’nin 30. Yılına Özel Kampanya Tamamlandı

ÇİTLEKÇİ’NİN 30’UNCU YILI KUTLANDI

Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs’ta tamamlanan bu kampanya ile ilgili açıklama yapan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, “Milyonlarca kuponla rekor seviyede katılım gerçekleşti” diye belirtti.

KAMPANYANIN BAŞARISI VE HEDEFLERİ

Tunçlar Holding bünyesinde hizmet veren Çitlekçi, ülke genelindeki şubeleriyle birlikte toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye etti ve kampanyanın başarıyla tamamlandığını duyurdu. 30’uncu yıl anısına düzenlenen kampanya kapsamında ülkede toplanan kupon sayısının milyonlara ulaştığı bildirildi. Kampanya süresi boyunca sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital platformlarda da geniş bir kitleye ulaşıldığı ifade edildi.

ABDUALLAH TUNÇ’UN KAMPANYAYA YORUMU

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, kampanyanın başarısıyla ilgili değerlendirmesini şu şekilde dile getirdi: “Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

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