Citroen, 2025’te 71 Bin Hedefliyor

REKOR SATIŞ HEDEFİ AÇIKLANDI

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, markanın 2025 hedeflerine ilişkin olarak, “Tanıttığımız E-C3 ve C3 Aircross ile birlikte toplamda 71 bin gibi kendi açımızdan rekor bir adede ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, daha önce Citroen tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir adet.” dedi. Yeni modeller olan Citroen E-C3 ve C3 Aircross, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanıtıldı. Duran, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda markanın 2024 yılındaki hedefleri ve öngörülerini paylaştı. Geçen yıl toplam satışlarının 61 bin 228 adet olduğunu ve marka olarak yüzde 4,9’luk pazar payına ulaştıklarını ifade etti. Duran, bu verilerle 2024 yılında toplam pazarda 8. marka olduklarını belirtti.

HAFTA TİCARİ ARAÇTA REKOR KIRIYORUZ

Duran, “2024 senesinin sonunda Citroen’de rekor bir hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Daha önce hiç gerçekleştirmediğimiz, 18 bin 5 gibi bir adet yakaladık. Bu, hafif ticari araç pazarından yüzde 7’lik bir pay almamızı sağladı.” şeklinde konuştu. Binek araç tarafında ise 43 bin 223 adetle kapandıklarını ve burada yüzde 4,4’lük pazar payları olduğunu belirtti. Özellikle C4 X modelinin, toplam satışlar içerisinde hem filoda hem de perakende tarafında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 2024’ün son çeyreğinde hafif ticari araç tarafında yaşanan ürün değişikliklerine de dikkat çeken Duran, E-C3 ve C3 Aircross’u daha önce planladıkları tarihte lanse edemediklerini, stratejik nedenlerle tanıtımın bu yıla bırakıldığını ifade etti.

PAZARDA BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Duran, ocak-nisan dönemine bakarak, pazarın 381 bin 636 adede ulaştığını dile getirdi. 2025 için Türkiye otomotiv pazarına yönelik öngörüsünü paylaşarak, yıl sonunda 1,2 milyonluk bir pazar beklediklerini söyledi. Bu yılın ilk dört ayında 17 bin 307 adetlik satış gerçekleştirdiklerini belirten Duran, bu satışların yüzde 4,5’lik pazar payına tekabül ettiğini söyledi. Hafif ticari araç pazarında da yüzde 9,9’luk bir paya sahip olduklarını anlattı. Binek araç tarafında ise B segmentinde olmamalarına rağmen 10 bin 151 adet satış gösterdiklerini ifade etti.

YENİ MODELLERDE GÜVEN SAĞLIYORUZ

Duran, yeni C3 Aircross’u hem MHEV hem de yüzde 100 elektrikli olarak piyasaya sunduklarını ve 2025 satış hedeflerinin mevcut üretim planlamasıyla yaklaşık 9 bin 500 adet olduğunu belirtti. Elektrikli C3 için de 5 bin 500 adetlik bir hedef koyduklarını dile getirdi. Bu iki modelin toplam binek satışlarının içinde yüzde 30’luk pay elde etmesini beklediklerini söyleyen Duran, “Bu adedin yıl sonunda 1,3, 1,4 gibi ilave bir pazar payı getireceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Hedeflerine ulaşma konusunda son derece güvenli olduklarını vurguladı.