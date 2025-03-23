Citroen C4’ün Fiyatında Büyük İndirim

SATIŞLARI ARTTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR

Citroen, satışlarını artırmak için her türlü çabayı gösteriyor. Yakın zamanda popüler modeli C4’ün yeni makyajlı versiyonunu tanıtan firma, bu aracı oldukça cazip fiyatlarla pazara sunuyor. Citroen C4’ün güncellenmiş kasası, özellikle arka bölümde tamamen yeni bir tasarımla birlikte geliyor. Artık daha oturaklı ve ciddi bir görünüm sergileyen C4, makyajlamasına rağmen avantajlı fiyat seçeneklerini sürdürüyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Araç, 130 beygir gücünde 1.2 litrelik benzinli motor seçeneği ile dikkat çekiyor. Motor konusunda herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor. Bununla birlikte, 136 beygir gücündeki mild hybrid seçeneğinin de kullanıcılara sunulduğu belirtmekte yarar var.