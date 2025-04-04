citroen-in-sevilen-modeli-sadece-429-bin-tl

FRANSA’DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ AMİ İÇİN ÇILGIN KAMPANYA

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için tasarlanan elektrikli modeli Ami’yi daha cazip hale getirmek için yeni bir kampanya başlattı. Marka, özellikle yaz aylarında bu kompakt elektrikli aracın satışlarını artırmayı hedefliyor.

CİTROEN AMİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, 45 km/s maksimum hız sunuyor ve bu özelliğiyle özellikle şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek oluyor. Tam şarjla 75 km menzil sağlayan araç, günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için pratik bir çözüm sunuyor. Küçük boyutları sayesinde park sorununu minimuma indiriyor.

AVANTAJLI FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Firma, Ami modelini daha erişilebilir kılmak için özel finansman seçenekleri sunuyor. Uygun ödeme planları ve kampanyalı fiyatlar sayesinde elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar yaratılıyor. Bu hamle, özellikle yakıt maliyetlerinden kaçınmak isteyen tüketicilerin dikkatini çekiyor.