Citroen, Sevilen Modeli 429 Bin TL Yaptı

CITROEN AMI İÇİN ÇILGIN KAMPANYA BAŞLATTI

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için ideal olan elektrikli modeli Ami’yi daha cazip hale getirmek için yeni bir kampanya duyurdu. Marka, bu hareketiyle özellikle yaz aylarında Ami’nin satışlarını artırmayı hedefliyor.

UYGUN FİYAT VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Citroen, kampanya kapsamında Ami için özel finansman çözümleri ve avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor. Bu hamle, küçük ve pratik elektrikli araca olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Şirket, özellikle şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik ürettiği bu modeli daha erişilebilir kılmayı planlıyor.

45 KM/S HIZ VE 75 KM MENZİL

Citroen Ami, maksimum 45 km/s hız sınırıyla şehir trafiğinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Tam şarjla 75 km menzil sunan araç, günlük ulaşım ihtiyaçları için oldukça pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları sayesinde park sorununu minimuma indiren Ami, dar sokaklarda da kolaylıkla hareket edebiliyor.

ŞEHİR İÇİ İÇİN BİREBİR

Özellikle şehir merkezlerinde kısa mesafeli ulaşım ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Citroen Ami, küçük boyutları ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyonla hareket eden araç, çevre dostu ulaşım arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.