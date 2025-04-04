Gündem

Citroen, Sevilen Modeli Ami’yi 429 Bin TL Yaptı

citroen-sevilen-modeli-ami-yi-429-bin-tl-yapti

FRANSIZ OTOMOTİV DEVRİ CITROEN’DEN AMI İÇİN ÇILGIN KAMPANYA

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için tasarlanan popüler elektrikli modeli Ami için yeni bir kampanya başlattı. Marka, bu kampanya ile hem uygun fiyat seçenekleri hem de çekici finansman koşulları sunarak yaz döneminde Ami’nin satışlarını artırmayı hedefliyor.

CITROEN AMI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, 45 km/s’ye varan maksimum hızıyla özellikle şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek sunuyor. Tam şarjla 75 km’ye kadar menzil sağlayan bu kompakt elektrikli araç, günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Düşük bakım maliyetleri ve çevreci yapısıyla da dikkat çeken model, kentsel mobilite çözümleri arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“İBB Soruşturmasında Tanık Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası”

Capacity AVM'nin eski avukatı, müvekkillerinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini iddia etti. İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak dinlendi.
Gündem

Tanık Avukattan 5 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası

Capacity AVM'nin eski avukatı M.A.İ., yolsuzluk soruşturmasında müvekkillerinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.