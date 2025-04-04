Citroen, Sevilen Modeli Ami’yi 429 Bin TL Yaptı

FRANSIZ OTOMOTİV DEVRİ CITROEN’DEN AMI İÇİN ÇILGIN KAMPANYA

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için tasarlanan popüler elektrikli modeli Ami için yeni bir kampanya başlattı. Marka, bu kampanya ile hem uygun fiyat seçenekleri hem de çekici finansman koşulları sunarak yaz döneminde Ami’nin satışlarını artırmayı hedefliyor.

CITROEN AMI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, 45 km/s’ye varan maksimum hızıyla özellikle şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek sunuyor. Tam şarjla 75 km’ye kadar menzil sağlayan bu kompakt elektrikli araç, günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Düşük bakım maliyetleri ve çevreci yapısıyla da dikkat çeken model, kentsel mobilite çözümleri arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.