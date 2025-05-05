Citroen Türkiye’nin 2025’teki Satış Hedefi 72 Bin

CİTROEN’İN 2025 SATIŞ HEDEFİ 72 BİN

Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, 2025 yılı için toplam satış hedeflerinin 72 bin olduğunu ifade ederek, “Bu adedin yüzde 35’inin, yani yaklaşık 25 bin adedinin hafif ticari araç tarafından gelmesini planlıyoruz. Dolayısıyla 2024’e göre markamız özelinde yaklaşık 11 bin adetlik bir artış öngörüyoruz. Bu da aslında yeni eklenen modellerin bize sağlayacağı katkı olacak.” dedi. Duran, Citroen’in 2024 yılındaki beklentilerini değerlendirirken, geçen yılın Türkiye otomotiv sektörü açısından oldukça hareketli geçtiğini vurguladı. 2024’te ekonomik regülasyonlar ve gelişmelerin önemli bir rol oynayacağını belirten Duran, bu yılın 6 ay 6 bin kilometre ve GSR 2 gibi düzenlemelerle dolu olacağını söyledi.

HAZIRLIK BAŞARILARI VE PAZARDAKİ HAREKETLİLİK

Duran, salgın sonrası tedarik zincirinde istikrar sağlandığını ve vergisel teşvikler sayesinde pazarın çeşitlendiğini aktardı. Sıfır kilometre araç fiyatlarında sunulan kampanyaların ikinci el araç fiyatları üzerindeki artışı sınırladığını vurguladı. 2024 yılında Çin merkezli markaların Türkiye pazarına gireceği ve burada fabrika kurma kararlarının sektörde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Duran, elektrikli araçların binek araç içindeki payının da yükseldiğini hatırlattı. “2023’te 66 bin adet olan elektrikli araç satışı, geçen yıl 100 bin seviyelerine çıktı. Bu durum, elektrikli araçların hayatımıza olan etkisini ve 2024 için ciddi sinyalleri ortaya koyuyor.” diye belirtti.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Duran, 2024 yılında marka olarak yaklaşık 61 bin adetlik bir satış ve yüzde 4,9 pazar payıyla yılı kapattıklarını açıkladı. Bu sonucun Citroen’i global sıralamada dördüncü ve Türkiye pazarında sekizinci sıraya taşıdığını ifade eden Duran, “İki bin adetlik Ami satışı da eklendiğinde 63 bin adedin üstünde bir satış başarısına ulaştık.” dedi. Hafif ticari araç satışlarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Duran, “Hafif ticari araç tarafında kaslarımız çok kuvvetli ve 2024 senesinde 18 bine yakın bir satış yaptık.” diye ekledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA STRATEJİK YAKLAŞIM

Duran, Türkiye otomotiv pazarında hafif ticari araç pazar penetrasyonunun genelde yüzde 20-22 seviyelerinde olduğunu belirtti. Citroen’in hafif ticari araç penetrasyonunun ise yüzde 35 civarında seyrettiğini vurgulayarak, “Hafif ticari araç Citroen’in stratejik olarak üzerinde durduğu bir pazar. 2024’te de bu böyle oldu, 2025’te de böyle olacak.” dedi. Elektrikli araçlarla ilgili performanslarından bahseden Duran, 2025 yılında hafif ticari araç gamı haricindeki tüm araçların elektrikleneceğini söyledi.

2025 HEDEFLERİ VE YENİ MODELLER

Duran, 2024’ü öngörmüş oldukları hedef rakama yakın bir şekilde kapattıklarını, ancak 2025 yılı için grup hedeflerinin 72 bin olduğunu yineleyerek, “Pazar payımızı geçen sene yaklaşık yüzde 4,9 ile kapatmıştık. 2025’te bu oranı yüzde 6 seviyesine çıkarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Duran, yeni C4 X ve C4 modellerinin yanı sıra, Mayıs ayı sonunda tanıtılacak olan C3 ve C3 Aircross’un da pazara sürüleceğini belirtti. C4 X modelinin, Citroen Türkiye için amiral gemisi olacağını ve 72 bin adetlik hedef doğrultusunda en çok satışını gerçekleştireceğine dikkat çekti.