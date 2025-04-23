Çivril’de ata çarpan otomobilde kaza

ÇİVRİL’DE KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli’nin Çivril ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aniden yola fırlayan başıboş ata çarparak korkunç bir kazaya sebep oldu. Kazada, yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaşamını yitirirken, sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin çarptığı at ise telef oldu. Kaza, Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Sadık Aydoğdu’nun kullandığı 07 CAR 165 plakalı Honda marka otomobil, Çivril yönünden Dinar istikametine gitmekteyken yola aniden çıkmış olan başıboş ata çarptı. Sürücünün görmediği at, çarpmanın etkisiyle aracın tavanını çökerterek ağır bir hasar oluşturdu. Şiddetli çarpışmanın ardından başıboş at, metrelerce sürüklenerek telef oldu.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sadık Aydoğdu’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Aydoğdu, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TRAJİK SONUÇ

Araçta oturan yolcu Resul Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yeşilyurt’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.