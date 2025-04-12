Çivril’de Deprem Meydana Geldi

DENİZLİ’DE DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Denizli’de, merkez üssü Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, deprem 01.37 sularında gerçekleşti. Çivril ilçesinin Kizilcayar Mahallesi merkezi olan depremin şiddeti 3.9 olarak açıklandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE HİSSEDİLİŞİ

Yer kabuğunun 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, bazı vatandaşlarda panik yaşanmasına neden oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen bu orta büyüklükteki depremle ilgili olarak, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor.