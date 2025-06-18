Çivril’de Orman Yangını Kontrol Altında

SURİYET KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınıyor. Yangın sonucu 2 hektar alanın zarar gördüğü bilgisi geliyor. Çivril ilçesindeki Belence Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.30 civarında başladı.

MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personel bölgede görev almak üzere sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun çabalarla yangın kontrol altına alındı. Yangının yayılmasını engelleyen orman ekipleri, zarar gören 2 hektar alan hakkında bilgi veriyor.