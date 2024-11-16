Çizgili Sırtlan Adıyaman’da Görüldü

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE OLAN ÇİZGİLİ SIRTLAN GÖRÜLDÜ

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, Adıyaman’a bağlı Besni ilçesinin Kızılin köyü civarında ortaya çıktı. İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, yapmakta olduğu ziyaretler sırasında Kızılin köyünde gerçekleştirdiği incelemeler esnasında, koruma polisinin çizgili sırtlanı cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar dikkat çekti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ÇİZGİLİ SIRTLANIN HAREKETLERİ

Kameralara yansıyan anlar, çizgili sırtlanın boş bir arazide dolaştığını gösteriyor. Bu görüntüler, türün korunması gereken bir konu olduğunu vurgularken, görünmesi ise bölgedeki doğanın zenginliği ve biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıyor.