Çizgili Sırtlan Araba Çarpmasıyla Öldü

ÇİZGİLİ SIRTLANIN KAZADA ÖLMESİ

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan çizgili sırtlan, bir araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Halfeti’ye bağlı kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Yolda hareketsiz bir halde bulunan çizgili sırtlan, bir vatandaş tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARINA MÜDAHALE

Olay yerine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından, sırtlan bulunduğu yerden kaldırıldı.