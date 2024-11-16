More
Gündem

Çizgili Sırtlan Araba Çarpmasıyla Öldü

cizgili-sirtlan-araba-carpmasiyla-oldu

ÇİZGİLİ SIRTLANIN KAZADA ÖLMESİ

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan çizgili sırtlan, bir araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Halfeti’ye bağlı kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Yolda hareketsiz bir halde bulunan çizgili sırtlan, bir vatandaş tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARINA MÜDAHALE

Olay yerine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından, sırtlan bulunduğu yerden kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yeni Elektrik Faturası Tarifi: Muafiyetler Belirlendi

1 Ocak 2025’ten itibaren elektrik tarifelerinde değişiklik yapılacak; yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler devlet sübvansiyonunu kaybedecek. Detaylar açıklandı.
Gündem

Deniz Akkaya: İtibar Suikastı Yaşıyorum

Deniz Akkaya, eski eşi ve kızıyla yaşanan davalık süreç sonrası mahkeme kararıyla tüm varlığına tedbir konulmasının ardından, yaşadıklarını Kanal D habere aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.