Çizgili Sırtlan Popülasyonu Koruma Çalışması Başladı

ÇİZGİLİ SIRTLANIN YAŞAM ALANLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Ankara Üniversitesi, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanın popülasyonunu belirlemek amacıyla Adıyaman ve Şanlıurfa’daki iki alanı koruma altına aldı. Haziran 2023’te Ankara Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ‘Anadolu Yırtıcı Genomu Projesi Araştırma İzni’ çalışması başlatıldı. Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Hayvan ve Bitki Genomik Araştırma İnovasyon Merkezi tarafından yürütülüyor. Çalışmada, Türkiye’deki nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanın yaşadığı alanlar detaylı bir şekilde incelendi.

İKİ ALANDA İLK KEZ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada, Adıyaman ve Şanlıurfa’da iki alanda ilk kez çizgili sırtlanın yaşadığı saptandı. Fotokapan görüntüleri ile yaşam alanlarından alınan kıl ve dışkı örnekleri bu iki alanda çizgili sırtlanların yaşadığını kesin olarak gösterdi. Bu bölgelerde çizgili sırtlan popülasyonunun büyüklüğünü belirleme çalışmaları ise devam ediyor.

ÇEVRESEL TEHDİTLER ARTARKEN

Merkez Müdürü Prof. Dr. Emre Keskin, dünyada benekli sırtlanla özdeşleşen çizgili sırtlanın Anadolu’da nadir bulunan ve koruma altında olan bir tür olduğunu belirtti. Keskin, insan etkisinin bu hayvanların yaşam alanlarını azalttığını ifade ederek, “Günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yanı sıra insanların tarım faaliyetleriyle yaşam alanlarına yayılması sonucunda yaşam alanları giderek daralıyor. Projemiz, Türkiye’deki çizgili sırtlan popülasyonlarını koruma altına almaya yönelik önemli bir adım” diye konuştu.

MİKROBİYOTA ANALİZİ İLE POPÜLASYON TESPİTİ

Prof. Dr. Keskin, mikrobiyotanın bu canlıların beslenme alışkanlıkları hakkında da bilgi sağladığını söyledi. “Sırtlanlar doğada leşlerle beslenerek geri dönüşümde kritik bir rol oynuyor. Besin içeriklerini analiz ederek çevredeki diğer türlerin ve biyoçeşitliliğin de durumunu ortaya koyabiliyoruz. Mikrobiyota çeşitliliğinden bireyleri ayırt ederek popülasyon büyüklüğünü, cinsiyet dağılımını ve birey sayılarını belirleyebiliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

YAPAY ZEKAYLA DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Keskin, yapay zeka kullanarak bireyleri farklı özelliklerinden ayırt ettiklerini belirtti. “Yapay zeka, fotokapan görüntülerimizde bireylerin desenlerinden ayırmaya yardımcı oluyor. Bu sayede popülasyon büyüklüğünü daha kesin bir şekilde belirleyebiliyoruz. Ayrıca, bu verilerle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak korunması gereken alanları tanımlıyoruz. Şanlıurfa ve Adıyaman illerindeki tespitlerimize dayalı olarak bakanlık, hemen müdahale etti” dedi.