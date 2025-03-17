Cizre’de 16 Yaşında Çocuk Nehirden Kurtarıldı

ŞIRNAK CİZRE’DE DEHŞET ANLARI

Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’ne atlayan 16 yaşındaki genç, çevredeki bireyler tarafından kurtarıldı. Olay, ilçenin Dicle Mahallesi’ndeki Bırca Belek Parkı John F. Kennedy Köprüsü çevresinde meydana geldi.

ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI

R.A. (16), Dicle Nehri’ne düştüğü esnada çevrede bulunan vatandaşlar hemen müdahalede bulundu ve çocuğu suyun içinden çıkardı. Sağlık ekipleri, gelen ihbar üzerine olay yerine hızla ulaştı ve ilk müdahaleyi yaparak R.A.’yı Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, yaşanan olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Çocuğun durumu ve atlayışın sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.