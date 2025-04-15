Cizre’de 21 Kınalı Keklik Ele Geçirildi

21 ADET KINALI KEKLİK ELE GEÇİRİLDİ

Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri bir uygulama sırasında bir araçta 21 adet kınalı keklik yakaladı. Düzova Köyü Jandarma Karakolu’na bağlı ekipler, arama kontrol noktasında durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemelerde, 21 kınalı keklik tespit etti.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR’A TESLİM EDİLDİ

Jandarma, ele geçirilen 21 kınalı kekliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Bu uygulama, yaban hayatını koruma çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.