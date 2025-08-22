Cizre’de Araç Şarampole Devrildi

ÜÇ YARALI OLAYI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi ve sonucunda üç kişi yaralandı. S.A. yönettiği 34 KJA 377 plakalı araç, Cizre-İdil kara yolu üzerindeki Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonrası, sürücü S.A. ile birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.