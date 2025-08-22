Haberler

Cizre’de Araç Şarampole Devrildi

ÜÇ YARALI OLAYI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi ve sonucunda üç kişi yaralandı. S.A. yönettiği 34 KJA 377 plakalı araç, Cizre-İdil kara yolu üzerindeki Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza sonrası, sürücü S.A. ile birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Milyon Boş Makaron

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen polis operasyonunda 30 bin karton içinde 6 milyon boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır’da Silahlı Kavga Yaşandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralanırken, bir otomobil de ateşe verildi.

