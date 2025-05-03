Cizre’de Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

ŞIRNAK’TAKİ KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Cizre ilçesinde hafif ticari araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanıyor. Şırnak-Mardin kara yolunun Katran köyü mevkisinde, S.T. yönetimindeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç, İ.Ç. tarafından kullanılan 06 HE 058 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında sürücülerle birlikte N.D, R.Y, B.Ç. ve B.E. isimli şahıslar yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri ulaşıyor. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.