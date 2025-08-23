Cizre’de Bıçakla Saldırıya Uğradı

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDEKİ SALDIRI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri yakınlarında bulunan bir parkta görevli olan Heybet B., uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Cizre’nin Kale Mahallesi’nde yer alan Surdibi Aile Parkı’nın bakımıyla ilgilenen Heybet B., sulama yapılan çimlere basmamaları için uyarıda bulunduğu gençlerle arasında bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve grup üyelerinden biri Heybet B.’ye bıçakla saldırdı.

OLAY SONRASI GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Heybet B., vücuduna aldığı beş bıçak darbesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçmanın yolunu buldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi ve hızlı bir şekilde sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra Heybet B., ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Heybet B.’nin kritik durumda olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.